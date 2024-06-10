グレースコンチネンタル グレースクラス カットワークフードブルゾン ...

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着丈···ショートカラー···ベージュ柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり（取外し不可）季節感···春、秋グレースコンチネンタル程よいハリ感のある薄手タフタ素材に大胆なカットワークの刺繍を入れた、フェミニンなフードブルゾン。スポーティーな雰囲気はそのままに、お好みに応じて調整していただけるウエストのドロストとスカラップ裾で軽快に仕上げ全体を女性らしく纏めました。リラクシーなシルエットと軽い着心地は、スイッチシーズンの軽い羽織りとしてまた日焼け防止等にもご活躍いただけます。気取り過ぎない、大人の程よく着崩したカジュアルコーディネートを楽しめる一枚です。カラー：ベージュ状態：タグ付き新品未使用です。#レースブルゾン#レースジャケット#カットワークブルゾン#フラワー透かし#グレーススクラス#ダイアグラム#グレースコンチネンタル#ジャケット#パーカー#ツイード#ジャガード#トレフルプラスワン#セブンテン#seventen#フード付きジャケット#セブンテン#ヨリ#yori#トレフルプラスワン#ラドロー#OHGA#オーガ#グレースコンチネンタル#ダブルスタンダードクロージング#リアラ#Liala#プラステ#PLST#PICCIN#ピッチン#chesty#チェスティ#ツルバイマリコオイカワ#フレイアイディー#マイストラーダ#セルフォード#アプワイザーリッシェ#ジャスグリッティー#アルページュストーリー#インディヴィ#23区