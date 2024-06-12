russet ラシット ショルダーバッグセット

ラシットのショルダーバッグになります。たくさん入るので普段使いはもちろんの事、一泊旅行等にもいいかも❗使用回数少ないので、状態大変良いです✨気になる方はお早めに❗サイズ…縦32 横50 マチ18（素人採寸の為多少の誤差あり）カラー…黒地に黒で全体的にマークが入って います素材...ナイロン（ショルダーとホックの補強部分は革）その他…外側にオープンポケット１つ 内側にオープンポケット3つ ファスナーポケット１つ 袋つきです発送時は、ショルダー部分を折り畳ませて頂く事があるかもしれないです。新品ではありませんので神経質な方はお取り引きご遠慮下さい。



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