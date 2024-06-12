【3238】 ヨウジヤマモト ノアール キャミソール ワンピース ブラック #2

商品をご覧頂きまして有難う御座います。--商品詳細--YOHJIYAMAMOTONOIR大人の魅力あふれるシースルーデザインです◎※透けている素材の為、インナー必須となります。◇サイズ◇表記サイズ2約Mくらいです。着丈：約76cm身幅：約45cm※全て平置きでの採寸となります。外側ポリエステル部分での計測になります。若干の誤差はご了承ください。◇ポケット◇無し◇カラー◇ブラック◇素材◇100％ポリエステル別布100%綿◇付属品◇タグ※シミ、一部剥がれあり◇シリアル/型番/原産国◇シリアル：正規タグあり購入店舗：都内鑑定済みブランドセレクトショップOH/古物市場◇コンディション◇恐らく未使用品かと思われますが、長期保管品、又一度人の手に渡ったお品物の為、僅かなスレや僅かな薄ら汚れ等ある場合御座いますので、ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。・:*+.注意事項.:+◇商品の状態等は可能な限り記載して、お写真にも掲載しておりますが、中古品の場合全てをお伝えするのは難しいです。気になる点や画像の追加等ご要望御座いましたらお気軽にコメントください＼(^o^)／◇現在トラブル防止の為、まとめて取引はお受けしておりません。複数ご購入頂いた場合でも全て単品でのお取引、発送となりますのでご了承くださいませ。◇全ての商品送料無料/お支払い日から1～2日以内に発送させて頂きます。◇返品・キャンセルについて商品発送後のイメージ違い等購入者様都合の返品には、基本的に対応しておりません。商品に説明外の大きな欠陥、不備がある場合のみ返品が可能ですのでご連絡ください。返品期限:商品到着後から2日以内にご連絡ください。こちらの不備の場合着払いで対応させて頂きます。◇その他直営店購入以外の出品しています商品は全て鑑定済みショップ、古物市場で購入しておりますが、そちらの商品は再度、東京都より認可を受けました古物商所持者鑑定後出品の正規品となりますので、ご安心してご購入くださいませ。万万が一不備が御座いましたら誠心誠意対応させて頂きます。



キャミワンピース/2/コットン/BLK



90's yohji yamamoto noir vintage ロングキャミソールワンピース...



YOHJIYAMAMOTO+NOIR(ヨウジヤマモトプリュスノアール) / キャミ ...



2023年最新】YOHJI YAMAMOTO NOIR / ヨージノアール スカート ...



YOHJI YAMAMOTO (ヨウジヤマモト) カットオフ変形キャミソールワンピース ブラック サイズ:2



YOHJI YAMAMOTO (ヨウジヤマモト) カットオフ変形キャミソールワンピース ブラック サイズ:2



ヨウジヤマモト ファムYohji Yamamoto FEMME レーヨンギャザードレープ ...



ヨウジヤマモトノアール YOHJI YAMAMOTO NOIR 21SS GABARDINE DRAPE SHORT SLEEVES D ウールギャバジン 半袖 ロング ワンピース ドレス 2 M 黒 ブラック /KH レディース



YOHJI YAMAMOTO (ヨウジヤマモト) カットオフ変形キャミソールワンピース ブラック サイズ:2



◇ヨウジヤマモト＋NOIR ワンピース アシンメトリー ブラック 黒 新 ...



ヨウジヤマモト ファムYohji Yamamoto FEMME レーヨンギャザードレープ ...



ヨウジヤマモト ファムYohji Yamamoto FEMME レーヨンギャザードレープ ...



【お値下げ！】Yohji yamamoto +NOIR ジャンパースカート | フリマアプリ ラクマ



ヨウジヤマモト ファムYohji Yamamoto FEMME レーヨンギャザードレープ ...



ヨウジヤマモト ノアールYohji Yamamoto NOIR レザーがま口ポケット ...