HERMES　コットン　ハンカチ　白　ロゴ　刺繍　バンダナ　aq8519

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エルメス ハンカチ 未使用の値段と価格推移は？｜18件の売買データから ... エルメス ハンカチ 未使用の値段と価格推移は？｜18件の売買データから ...

[商品名]HERMES エルメス ハンカチ コットンカレ45 MOUCHOIRBRODEMAINTOCATTA 刺繍 ロゴ バンダナ [サイズ]40×40cm[素材]コットン100％[付属品]保存箱[色]白[状態][NR]…未使用品（新品・新古品含む）※展示・保管等で色焼け、小傷等ができてしまった物もございます。ユニセックスでお使い頂けるハンカチーフです。HERMESのロゴが踊る刺繍ステッチが何ともかわいらしいデザインです。大判のサイズなので、ポケットチーフとして胸ポケットに差し込んでも、バンダナとしても、使い方はマルチです♪【発送について】こちらはゆうパケットorレターパックライト（郵便受け配達）でご発送いたします。■配送区分：送料無料■配送地域：全国■備考：配達補償なし/配達日時指定不可/のし・ラッピング不可/同梱発送不可※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れた商品で、鑑定済みの正規品でございます。柄・デザイン...その他カラー...ホワイト人気モデル/スカーフ...HERMESカレ(正方形)