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FENDI ズッカ柄　ハンドバッグ　ブラウン
商品番号 Y54788439061
商品名

FENDI ズッカ柄　ハンドバッグ　ブラウン
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 19,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。プロフィールご必読のうえ、ご購入お願いします。FENDIフェンディズッカハンドバッグブラウン×ブラックレディース　バッグカラー：ブラウン×ブラックサイズ：22×30×12cmハンドル　32cm付属品：収納袋◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい。その他にも、ボストンバッグクラッチバッグリュックサックバニティバッグなど、いろいろなものを出品しております！是非ご覧ください！エルメス、シャネル、ヴィトン、ミュウミュウ、プラダ、フェラガモ、セリーヌ、ボッテガ、ブルガリ、バーバリー、フェンディ、ロエベ、YSL.サンローラン、シュプリーム、オールドグッチ、ヴィンテージグッチ、など出品しておりますので、出品商品ご覧ください！出品一覧#eeeeemi☆7/21.P-③
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