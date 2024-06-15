西岡小十 唐津 向付 皿 小鉢 ②

唐津焼向付②■作者西岡小十■概要・未使用品・箱なし■寸法(約)・径14.5cm、高さ7cm■【商品(陶芸・工芸品)について】・出品している陶芸・工芸品は全て家族が収集したものです。私自身は全くの素人ですので、価格のご相談やご質問へのご返事は家族との確認後になります。返信までお時間をいただく場合もございます。予めご了承ください。・ご不明な点やご質問などは、必ずご購入前にお願いいたします。商品写真の追加も可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。種類···皿・鉢



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