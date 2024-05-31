美品 大きいサイズ インディヴィ シフォンブラウス

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ご覧いただきありがとうございます。以下詳細です。【商品名】美品大きいサイズインディヴィシフォンブラウス【ブランド】INDIVI（インディヴィ）【サイズ】42身幅：約53着丈：約56誤差はご了承下さい。【色】黒【状態】あまり着用していないので綺麗な状態ですが自宅保管していましたので神経質な方はご遠慮下さい。【発送方法】雨対策の為の透明のビニール袋に入れてテープ付きの袋に入れて発送いたします。（袋は全て新しい物を使用しています。）シンプルなシフォンブラウスです。どんなスタイルにも合わせやすいです。全体的にゆったりめです。ロングシーズン着用していただけます。質問等ございましたらお気軽にコメントして下さい(*^^*)大きなサイズラージサイズuntitledINDIVI23区自由区13号15号17号LL3L4Lローズティアラ4444648トールサイズ