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- 【LE CIEL BLEU】 タフタラッフルスリーブトップス ノースリーブ
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商品詳細
ブランド:LECIELBLEU(ルシェルブルー)\u2028商品名:タフタラッフルスリーブトップス/TaffetaRuffleTee\u2028購入価格:¥14,300サイズ:38表面感のきれいなポンチ素材と、タフタ素材をドッキングしたシリーズ。ギャザーラッフルをアシンメトリーにつけたデザインはTシャツ型と同じですがフリル幅も狭く、よりきれい目が好きな方にオススメ。スカートにもパンツにも万能に合わせられる丈感です。#spick\u0026span\u2028#plage\u2028#FRAMeWORK\u2028#FRAYi.d\u2028#snidel\u2028#MilaOwen\u2028#STUDIOUS\u2028#CELFORD\u2028#CLANE
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