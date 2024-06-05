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ルイヴィトン❤︎エシャルプロゴマニアマフラー正規品ピンクラメ
商品番号 B17992017519
商品名

ルイヴィトン❤︎エシャルプロゴマニアマフラー正規品ピンクラメ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 13,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンエシャルプロゴマニアマフラーピンクルイヴィトン公式サイトより購入した正規品です。数回着用で小さな薄汚れありますので神経質な方はお控え下さい。付属品無しでの出品です。お箱希望でしたら、¥1000上乗せで対応させて頂きますので事前にコメントお願い致します。
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