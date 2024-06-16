ルイヴィトン フラワートート 2wayバッグ トートバッグ コクリコ モノグラム

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ご覧頂きありがとうございます☺︎LOUISVUITTONらしさをとても感じるフラワートートです。安定のブラウンモノグラムキャンバスとコクリコカラの組み合わせは、洗練された雰囲気に可愛さがプラスされ、絶妙です。持ち手が鮮やかな赤で差し色になる為、落ち着いたコーディネートが多い方には最適です。きちんと感があり、ポケットも複数あり、バック内を整理整頓しやすい為、通勤用として愛用される方も多いです。公式サイトでも即完売した人気のお鞄です。商品名フラワートート型番 M43553カラーコクリコ赤素材モノグラムサイズ約35×22,5×13cmショルダー約62〜73cmシリアルナンバー付き日本橋三越店にて購入いたしました。購入後一度しか使っていないため、とても綺麗な状態だと思います。使用する機会がないため出品いたします。