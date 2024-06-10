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セリーヌ 財布 三つ折り財布 トリオンフ 氷河ブルー
商品番号 G71197366080
商品名

セリーヌ 財布 三つ折り財布 トリオンフ 氷河ブルー
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 4,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます^_^専用ページでご購入頂く場合は500円値引き可能です。購入ご希望の方は専用をお作りしますのでコメントをお願いいたします。希少な激安商品も！早い者勝ちです、在庫に限りがございますのでご購入希望の方はお早めに新品未使用サイズ:11*10*5cm仕様：　札入れ*1、小銭入れ*1、カード入れ*5（素人採寸です）付属品:箱、保存袋(外箱にシワ・凹み・破れ・汚れ等おこる場合がございます)状態:未使用、検品の為開封済み。こちらは並行輸入品でございます。並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。※国内正規品とは作りが異なる場合がありますので予めご了承ください。
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