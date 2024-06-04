エルベシャプリエ ブラック707C 舟型トートバッグ S

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。型番は一番人気のある707C舟型Sサイズです。【カラー】ブラック【サイズ】横30cm×縦15cm×マチ15cm【素材】ナイロン【仕様】ボタン開閉外内ポケット無し発送について通常ご決済から24時間以内に発送いたしますが、場合によって遅れる可能性がございます。またご希望の場合は日時指定も承ります。自宅保管であることをご了承した上でご検討宜しくお願いします。
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