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JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ
商品番号 T19816514457
商品名

JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ
ブランド名 ジーナシス
特別価格 税込 1,216 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆2023年9月購入1回短時間着用、洗濯済み♪☆フリーサイズ☆ストライプありブラック1回着たら満足してしまったため出品します(о´∀`о)状態については主観ですし、見落とし等あるかもしれません。あくまでも中古とご理解お願いいたします☆想像と違った、記載なかったと細かい点をあげる、といった返品交換悪い評価はご遠慮くださいませ(\u003em\u003c)折りたたみ、ネコポスか宅急便コンパクトでお送りします♪たたみじわ、クセ、ご容赦くださいm(__)m今から長く着ていただけます☆よろしくお願いいたします(^-^)/☆★以下商品説明★☆ーーー今季トレンド！お袖のボリューム感がポイントのブラウスーーーサラッとした着心地の良さで、まだ暑い時期にも羽織としても着用しやすいデザインに。程よい落ち感と、軽さがある素材感で、ポイントのフリルデザインは、軽やかな動きがでるよう、ピコミシンで繊細な仕様に仕上げています！カジュアルなデニムコーデやインナーにタンクトップなど羽織りとしても使いやすいシャツです。色...ブラック袖丈...長袖柄・デザイン...ストライプテイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い,カジュアル
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