

JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ



JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ



JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ



JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ



JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ



JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ



JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ



JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ



JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ



JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ



JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ



JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ



JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ



JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ



JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ JEANASIS ジーナシス フリルティアードショートシャツ

☆2023年9月購入1回短時間着用、洗濯済み♪☆フリーサイズ☆ストライプありブラック1回着たら満足してしまったため出品します(о´∀`о)状態については主観ですし、見落とし等あるかもしれません。あくまでも中古とご理解お願いいたします☆想像と違った、記載なかったと細かい点をあげる、といった返品交換悪い評価はご遠慮くださいませ(\u003em\u003c)折りたたみ、ネコポスか宅急便コンパクトでお送りします♪たたみじわ、クセ、ご容赦くださいm(__)m今から長く着ていただけます☆よろしくお願いいたします(^-^)/☆★以下商品説明★☆ーーー今季トレンド！お袖のボリューム感がポイントのブラウスーーーサラッとした着心地の良さで、まだ暑い時期にも羽織としても着用しやすいデザインに。程よい落ち感と、軽さがある素材感で、ポイントのフリルデザインは、軽やかな動きがでるよう、ピコミシンで繊細な仕様に仕上げています！カジュアルなデニムコーデやインナーにタンクトップなど羽織りとしても使いやすいシャツです。色...ブラック袖丈...長袖柄・デザイン...ストライプテイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い,カジュアル