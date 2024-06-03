adidas originals Tシャツ

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〇即購入可能です。【商品の説明】ビッグトレフォイルadidasoriginalsとブラジルのファッションブランド「TheFARMCompany」とコラボした鳥柄のTシャツになります。総柄であしらったクジャクやインコ、オウムなど南国の鳥たちが色鮮やかでカラフルな色使い薄手【性別タイプ】レディース【サイズ・採寸】記載サイズM着丈63cm（首のリブを含む後ろ身頃)身幅48cm肩幅42cm袖丈19.5cm＊素人採寸です。多少の誤差はご容赦下さい。＊サイズ感については、採寸を載せておりますので、そちらとご自身のお洋服を比べて頂きご判断下さい。【商品の状態】2度の着用汚れ、ほつれなど無く状態は良好です。柄・デザイン...その他袖丈...半袖季節感...春,夏