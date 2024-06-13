AE2497 AMERICAN EAGLE 半袖Tシャツ ブルー レディース

AE2497AMERICANEAGLE半袖TシャツブルーレディースXSポス状態:多少の使用感はありますが、傷や汚れはございません。サイズ：XS素材：コットン50 ポリエステル50実寸サイズ（おおよそ）身幅約35着丈約47肩幅約袖丈約裄丈約28出品者管理用[AE2497]出品中の商品は基本的に古着ユーズドUSEDの一点物1点もの希少レアな物ばかりでトレンドになっているオーバーサイズビッグシルエットワイドシルエットパターン柄物ドロップショルダーアディダスナイキチャンピオンなどのスポーツMIXやステューシーノースフェイスなどのストリート系やアウトドアブランド。アヴィレックスなどのアーミーミリタリー系などラルフローレンやラコステやバーバリーフレッドペリーなどのインポートアメカジファッション。メンズレディース問わずユニセックスでご着用頂けるアイテムがございます(^^)中には70s80s90sのレトロなヴィンテージビンテージUS古着クラシック企業系やバンドTライブTライヴTtourツアーT古着男子古着女子が好む個性的ファッションで有名な菅田将暉さん二階堂ふみさんの様なファッション個性派奇抜総柄幾何学模様などの商品も多数出品させて頂いておりますので商品ページもぜひご覧くださいませ(^-^)/●商品はUSEDですが極力綺麗な状態にしての発送を心掛けております！●古着の為、多少の汚れの見落としがある場合があります。●環境により、写真と実物では色合いが若干違う場合がございます。ご了承くださいませ。



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