レディース ミニ リボン付 ガーリー キャミソール

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪状態：新品未使用カラー：ピンク（別カラーをご希望の方はコメントいただければ変更可能です♡）サイズ：フリーサイズフォローで100円引き♡おまとめ割もあります^_^★注意事項★＊海外製品のため、多少のほつれや傷、汚れなどが付着してる場合があります。撮影環境や閲覧環境の違いなどにより、商品画像と実物の色味が若干異なる場合もあります。ご了承いただける方のみのご購入をお願い致します。＊出張が多く仕事が不定期な為、発送までに土日祝を除く7日〜10日前後のお時間をいただいております。お日にちに余裕を持ってご購入をお願い致しますm(__)m
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