男闘呼組　Tシャツ(Lサイズ)

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック男闘呼組のLIVETシャツです。LIVEで服の上から数回着ました。家で洗濯済みですが、干しシワやたたみジワも見られます。そのあたり気にされない方に。#男闘呼組#LIVETシャツ
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