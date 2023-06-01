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男闘呼組　Tシャツ(Lサイズ)
商品番号 H69365808821
商品名

男闘呼組　Tシャツ(Lサイズ)
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック男闘呼組のLIVETシャツです。LIVEで服の上から数回着ました。家で洗濯済みですが、干しシワやたたみジワも見られます。そのあたり気にされない方に。#男闘呼組#LIVETシャツ
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