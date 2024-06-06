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シン・ゴジラ PMフィギュア 熱線放射Ver. 単品 プレミアム フィギュア
商品番号 B41453807032
商品名

シン・ゴジラ PMフィギュア 熱線放射Ver. 単品 プレミアム フィギュア
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シン・ゴジラPMフィギュア熱線放射Ver.単品プレミアムフィギュア日本で製作された「ゴジラ」から12年ぶりに、最新シリーズの「シンゴジラ」が7月29日（金曜日）に公開されます！。映画に出ていた初期「ゴジラ2016」の最新デザインのフィギュアもは、セガプライズより発売されています！。必要がなくなりましたので出品します。新品ですが外箱のみ開封済みです、神経質な方はおやめください。0308015-1188
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