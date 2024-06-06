シン・ゴジラ PMフィギュア 熱線放射Ver. 単品 プレミアム フィギュア

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商品詳細
シン・ゴジラPMフィギュア熱線放射Ver.単品プレミアムフィギュア日本で製作された「ゴジラ」から12年ぶりに、最新シリーズの「シンゴジラ」が7月29日（金曜日）に公開されます！。映画に出ていた初期「ゴジラ2016」の最新デザインのフィギュアもは、セガプライズより発売されています！。必要がなくなりましたので出品します。新品ですが外箱のみ開封済みです、神経質な方はおやめください。0308015-1188
http://narcologia.ru/goods/tenet415063.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy305953.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation410424.html
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