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BARBA シャツワンピース
商品番号 L71386289153
商品名

BARBA シャツワンピース
ブランド名 バルバ
特別価格 税込 1,295 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらのサイトで購入し、クリーニング後、一度も使用する事なく使用する機会を伺っていた所、Sizeが合わなくなってしまった為、出品致します。サイト上での購入価格は1万5千円でした。目立った汚れ等もなく、まだまだご活用いただけます。Sizeが合う方がいらっしゃれば、是非、ご活用下さい☆ミ肩幅37身幅37身丈99※素人採寸袖丈...長袖柄・デザイン...無地テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い,カジュアル
http://narcologia.ru/goods/seamless619729.html
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