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【美品】αA❤︎アルファエー レース トップス ブラウス バックリボン
商品番号 A67252879618
商品名

【美品】αA❤︎アルファエー レース トップス ブラウス バックリボン
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,825 円
在庫状況 あり

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商品詳細

／着心地の良い柔らかいレース素材ショートパンツやデニムとの相性◎バックスタイルも可愛い＼可愛いお洋服をたくさん出品しておりますので、是非他もご覧になってくださいね。#macaronclosetsマカロンのお洋服●ブランドαAアルファエーサンエーインターナショナル●サイズフリーサイズ総丈67cm平置きにて寸法しております。多少の誤差はご了承下さい。●素材コットンリヨセル●色ホワイト●状態着用回数は少なめの美品です。ホームクリーニング済み、届き次第すぐに気持ち良くお召しいただけます。●定価約18,000円●発送方法雨防止の為、ビニールに入れ、小さく畳んでネコポスにて発送致します。受け取りされましたらシワは整えて下さい。クローゼット整理のため、素敵なお品をたくさん出品しております。サイズが合わず新品のものも多くあります。趣味の合う方がいらっしゃいましたらフォローしてくださると嬉しいです♡#macaronclosetsレディースファッション【取り扱いブランド】ADOREアドーアPLSTプラステUnitedarrowsユナイテッドアローズzaraザラienaイエナMilaOwenミラオーウェンTomorrowlandトゥモローランドEstnationエストネーションDeuxiemeClasseドゥーズィエムクラスDrawerドゥロワーRonHermanロンハーマンMartiniqueマルティニーク23区自由区組曲iCB
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