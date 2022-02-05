Shinzone　クライスラーパンツ　32

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商品詳細
柄・デザイン...無地カラー...グレーパンツ丈...フルレングス去年の夏に大阪のポップアップにて購入。サイズが合わなくなり、あまり履いていないので、きれいな内に出品します。ドライクリーニング済み。プレスもしっかりです✨公式サイズウエスト76センチヒップ110センチ股上27.5センチ股下73センチ裾巾22センチ
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