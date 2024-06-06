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- 美品★キャンディCND CHECK FRINGE シャツ
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商品詳細
#キャンディストリッパーの#CNDCHECKFRINGEシャツです。メンズライクな印象のチェックを使用したシャツ。(参考価格¥25,300)■カラー:#BROWN#ブラウン■素材:#ポリエステル100%■サイズ:#2(#M)ワンサイズ展開です着丈72+2.5(フリンジ)cm身幅68cm袖丈24.5+2.5(フリンジ)cm肩幅61.5cm■状態:試着程度で、新品に近いです。 特に目立つ汚れはありませんでした。■配送方法:郵便(匿名)予定です。______________________________________プロフィールご確認ください☆★#candystripper#キャンディストリッパー#シャツ#フリンジ#半袖#チェック #milk#milkboy#ブルゾン #kaite#原宿 #メンズライク #オーバーシャツ(管理NO.33052701)カラー···ブラウン袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/contemplate596877.html
http://narcologia.ru/goods/message291527.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit988586.html
CND CHECK FRINGE SHIRT
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