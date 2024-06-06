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美品★キャンディCND CHECK FRINGE シャツ
商品番号 L88876304422
商品名

美品★キャンディCND CHECK FRINGE シャツ
ブランド名 キャンディストリッパー
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#キャンディストリッパーの#CNDCHECKFRINGEシャツです。メンズライクな印象のチェックを使用したシャツ。(参考価格¥25,300)■カラー:#BROWN#ブラウン■素材:#ポリエステル100%■サイズ:#2(#M)ワンサイズ展開です着丈72+2.5(フリンジ)cm身幅68cm袖丈24.5+2.5(フリンジ)cm肩幅61.5cm■状態:試着程度で、新品に近いです。　　　特に目立つ汚れはありませんでした。■配送方法:郵便(匿名)予定です。______________________________________プロフィールご確認ください☆★#candystripper#キャンディストリッパー#シャツ#フリンジ#半袖#チェック　#milk#milkboy#ブルゾン　#kaite#原宿　#メンズライク　#オーバーシャツ(管理NO.33052701)カラー···ブラウン袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/contemplate596877.html
http://narcologia.ru/goods/message291527.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit988586.html
美品★キャンディCND CHECK FRINGE シャツ
CND CHECK FRINGE SHIRT
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