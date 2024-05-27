最終値下げ★新品★草間彌生×「UNIQLO at MoMA」コラボトートバッグ

❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.【草間弥生(yayoikusama)】ユニクロ✖️草間弥生 MoMAコラボトートです☻購入してすぐにタグを外してしまい、ダクはありませんが、新品未使用です(*^^*)・黄色と黒のかぼちゃの水玉デザインをモチーフ・しっかりとしたキャンバス生地なので、重さの あるものも入れられるかと思います。・内側、ポケット付き◎・マチあり◎・スナップボタン付き◎新品未使用品ですが、自宅保管のためシワや細かいよごれなど見落としがある場合もございます。ご理解頂き、ご購入お願い致します☻ サイズ(素人採寸ですので誤差はご了承下さい)およそ幅 54cm高さ 35cm厚さ 15.5cm持ち手の長さ 58cm発送はコンパクトに折り畳んでの梱包です#草間弥生#UNIQLO#ユニクロ#トートバッグ素材···綿(キャンバス/帆布)カラー···イエロー



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