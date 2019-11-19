【値下げしました❗️】MICHAEL KORS 2wayショルダーバッグ ピンク

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪こちらはマイケルコース2wayショルダーバッグです！【サイズ】縦 21cm横 28cmマチ14cmハンドルから本体まで12cm【カラー】ピンク【仕様】マグネット開閉式 目立った汚れ，スレもなく状態としてはとても綺麗です。なにかあればコメントお願いします！
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