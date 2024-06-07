00s y2k ショルダーバッグ フェアリーグランジ パンク ロック

☑00sy2kショルダーバッグフェアリーグランジパンクロック☑︎サイズFree（画像参照）\"数ある商品の中、ご覧頂きありがとうございます\"(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)Mariana.の古着ではメンズレディースユニセックス問わず様々な古着、小物を出品しております。商品一覧→#MARIANA古着⚠︎注意事項⚠︎☑︎古着のため経年劣化もあるためご理解お願い致します。☑︎素人採寸の為、多少の誤差はあると思います。ご了承下さいませ。☑︎写真の画像につきましては、なるべく実物に近いように撮影しておりますが、環境やモニターの設定などにより色合いが異なって見える場合がございます☑︎【梱包】折りたたんで梱包します◎送料込み、匿名配送ですのでご安心下さい◎出来るだけ丁寧に畳んで梱包させて頂きます●Y2K00’sグランジサイバーパンクロックパンクマクブリングヴィンテージオーバーサイズビンテージビッグシルエット70s80s90sロカビリーストリートグラムロックレトロ奇抜派手幾何学系が好きな方も是非ご覧下さい。特にジェンダーレスファッションに興味がある方、好きな方に超オススメでございます！興味なくても取り入れてみて下さいd(￣￣)カラー···ベージュカラー···ブラウン



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