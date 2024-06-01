AULENTTI 金具付き2wayトートバック

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AULENTTIのイタリア製のバックになります。A4収納可能な大きさです。2ヶ月前にIENAで購入しました。中に仕切りポケットもあり、使いやすい仕様です。目立った汚れはありませんが内ポケットの上、金具の裏側に少しスレがあります。（写真6枚目）購入時より皮が柔らかくなっており持ち手が重みで倒れますが使用には問題ありません。付属の肩掛け用ベルトあります。購入時価格は23,000円です。素材···牛革(本革)カラー···ブラック特徴···A4サイズ収納可、2way