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なにわ男子 大橋和也 ちびぬい＆アクスタ3点セット
商品番号 W81348052140
商品名

なにわ男子 大橋和也 ちびぬい＆アクスタ3点セット
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

なにわ男子の大橋和也くんのちびぬい(初心LOVE衣装)、サンリオコラボのクリップマスコット、アクリルスタンド(アクスタfest)の3点セットです。バラ売り不可購入後暗所にて保管しておりました。素人保管のため神経質な方は御遠慮下さい。なにわ男子西畑大吾大西流星長尾謙杜道枝駿佑高橋恭平大橋和也藤原丈一郎
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