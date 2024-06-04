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【美品】【海外購入品】バレンシアガ　トートバッグ
商品番号 R60510574608
商品名

【美品】【海外購入品】バレンシアガ　トートバッグ
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 31,406 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グアムで購入したバレンシアガのトートバッグになります。目立った傷などはございませんが中古品になりますのでご理解の程お願い致します。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
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