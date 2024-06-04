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vintage 　花柄　ハワイ　ハワイアン　ワンピース　ムームー
商品番号 T17392409527
商品名

vintage 　花柄　ハワイ　ハワイアン　ワンピース　ムームー
ブランド名 ロキエ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90年代のハワイのワンピースです。アメリカから購入しました。夏らしい花柄とヤシの木がとっても素敵です。胸元と裾の大きなフリルもポイントになっていて可愛いです。前と後ろ同じデザインになります。深みのある赤色なので派手すぎず着やすいと思います。ゆったりとしたサイズ感でどなたでも着ることができます。着丈128cm身幅58cm袖丈···半袖カラー···レッド柄・デザイン···花柄季節感···夏vintageヴィンテージビンテージ古着古着屋高円寺下北沢原宿グアテマラ90s90年代80s80年代70s70年代60s60年代50s50年代エクアドルニットカウチン花デイジーマーガレットギリシャギリシャワンピースドレススカートワンピースドレスパッチワークアフガンインド綿ウクライナサンアントニオ刺繍エスニック花柄アフリカンバティックスウェットチャンピオンリバースウィーブTシャツニットカウチンオーバーオールワンピースインディアンジュエリーミリタリーなどお好きな方に◎
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