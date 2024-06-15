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専用です　JILL by JILLSTUART ビジューロイヤルトート　新品未使
商品番号 S87979803554
商品名

専用です　JILL by JILLSTUART ビジューロイヤルトート　新品未使
ブランド名 ジルバイジルスチュアート
特別価格 税込 6,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはさえ様専用ページです。JILLbyJILLSTUARTビジューロイヤルトートミニ新品未使用です。大人気完売色。colorホワイトsizeサイズＦＲ　　高さ21cm横21cmマチ12cm重さ約540g2023SS新商品。公式サイトで購入した正規品です。一目惚れで即予約購入しましたが、サイズ感が自分には合わないため出品します。高級感あるホワイトとビジュー使いの小ぶりなサイズ感は、タウンのほかオケージョンにもお使いいただける上品なバッグです。防水梱包後、匿名配送で発送します。匿名配送料とメルカリ事務局手数料込みのお値段です。コメント不要、即購入可です。アイテム説明JILLbyJILLSTUART大人気のビジューロイヤルシリーズのミニバッグ。型押し風ボディにジュエリーをまとったような、エレガントな表情のデザインです。口元はファスナー開閉、内部は両側に小物ポケットが付いています。あらゆるシーンに合わせられる上品なアイテムは季節を選ばずお使いいただけます。※ショルダー取り外し可能※撮影時照明の関係により、色味が違って見える場合がございます。ジルスチュアートジルバイジルスチュアートロイヤルビジュートートロイヤルビジュートートバッグミニロイヤルビジュートートバッグワークカラー···ホワイト
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