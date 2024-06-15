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♡ブルーレーベルクレストブリッジ♡チェック　ロングワンピース　ケーブルニット
商品番号 S72459584090
商品名

♡ブルーレーベルクレストブリッジ♡チェック　ロングワンピース　ケーブルニット
ブランド名 ブルーレーベルクレストブリッジ
特別価格 税込 2,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。ご質問などありましたらお気軽にお声がけ下さい。即購入◎、即日発送を心がけております。【商品】BLUELABELCRESTBRIDGEブルーレーベルクレストブリッジ　チェック　ロングワンピース　ケーブルニット　ウール【サイズ】38（M）着丈　81.5cm身幅　46cm肩幅　40cmおおよそになりますのでご了承下さい。【カラー】ダークブラウン×ベージュ×ライトピンク多少の使用感はございますが状態は良いと思います。目立った傷や汚れもありません。ケーブルニットやチェック柄がとても可愛いです。バーバリーロンドンバーバリーブルーレーベル
http://narcologia.ru/goods/approximate495120.html
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