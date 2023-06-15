レオナール　スポーツ　ポロシャツ　М

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商品詳細
ユーズドです。保管ジワが多数ございます。また、ところどころに薄いシミやよごれがあります。画像でご確認お願いいたします。サイズМ平置き実寸値丈60cm 身幅47.5cm 肩幅41.5cm 袖丈22cmよろしくお願いいたします。
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