Tiara 綺麗めブラウス

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商品詳細
春〜秋の時期に使えます。前後ろリバーシブルのデザインです。目立った傷や汚れはありませんが、中古品であることをご理解いただける方にお譲りします。季節感···春、夏、秋テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ホワイト袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
http://narcologia.ru/goods/septet492019.html
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