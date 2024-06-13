ナチュラルビューティーベーシック切替ランタンスリーブブラウス

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｜VERY6月号掲載｜切替ランタンスリーブブラウス

トレンドのランタンスリーブの可愛いブラウスです。ハリのある素材で落ち着いたグレーです。色味がより近い写真に変更しました。一度試着した程度でほぼ新品です。定価 6,800円購入時期 2023年5月