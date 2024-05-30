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上品なシャツ
商品番号 A78064797461
商品名

上品なシャツ
ブランド名 ベータ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットン　アセテート表は茶色メインで裏は黒のシースルーです。定価39,600円です。
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