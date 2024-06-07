【新品】SHIPS シップスバルーン袖ブラウス 麻混 洗濯可 ボリューム袖

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新品タグ付きSHIPSシップス定価12,100円レースがちらりと覗くバルーン袖がスリーデザインポイント♡ご自宅でお洗濯が可能です。（以下公式サイト引用）袖のボリュームがアクセントになった、コーディネートの主役になってくれるブラウス。深すぎないVネックで気軽に合わせられ、ベースがシンプルなのでON/OFF共に楽しめる1枚です。タグ付き新品ですが、自宅保管していた中古品にご理解をお願い致します。✦素材✦麻55%レーヨン45%✦平置き寸法✦実寸サイズとお手持ちのお洋服とで、ご確認をお願い致します。肩幅35cm胸囲48cm前丈58cm後丈65cm袖丈26cm✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼大人可愛いお洋服や雑貨をメインに出品しています。#大人可愛い綺麗めなアイテム♡✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便のどちらか早く発送出来る方法で送らせて頂きます。