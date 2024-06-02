土日価格！デニムジャンスカ ロング タイト

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商品詳細
普段S〜Mの方よりMの方向きかと思いました。私は156cm痩せ型で、おしり周りなどが写真のイメージより大きく感じました。（ZOZOTOWN 13,200円）●一枚でコーディネートが完成する優秀アイテム●華奢な肩紐のディテールが女性らしさを演出、肩紐は調節可能●ウエストを高めの位置で切り替えているので、足長効果◎●サイドに抜けを作っているので、ヘルシーな女性度を高めてくれます。【Q.anos/キュアノス】22SSから立ち上がったコラージュデニムブランド、Q.anos。ヴィンテージデニムから感じられるラフさと、女性らしさをバランスよく兼ね備えたアイテムを手掛けます。カジュアルダウンではなくカジュアルアップし高揚感が得られるデザインが特徴。
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