THE NORTH FACE ザノースフェイス フリースジャケット USA規格

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★即購入大歓迎★【商品名】ザノースフェイス フリースジャケットフルジップアップ【商品説明】フルジップアップのフリースジャケットです。レディース水色と青の２色使いでウエスト周りをすっきり見せてくれます胸元と肩部分にロゴの刺繍があります。USA規格です。【カラー】水色/青【素材】ポリエステル【サイズ】平置き採寸海外規格の為、基本的には大きめのサイズ感となります。詳細は実寸をご参照ください。表記 Ｓ/Ｐ（Small/Petit）身丈…61.5㎝身幅…49.5㎝裄丈…80.0㎝(襟ぐりの中央から袖先まで)ラグラン袖※素人採寸のため多少の誤差ご了承ください。【注意事項】擦れや毛玉など使用感はあります。古着ですので状態は商品画像で必ずご確認の上、ご判断ください。※こちらの商品は古着のためご理解のうえ購入ください。質問がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。