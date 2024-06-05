

極美品✨コーチ ショルダーバッグ 2way シエラ サッチェル デボスド 黒 革-



極美品✨コーチ ショルダーバッグ 2way シエラ サッチェル デボスド 黒 革-



極美品✨コーチ ショルダーバッグ 2way シエラ サッチェル デボスド 黒 革-



極美品✨コーチ ショルダーバッグ 2way シエラ サッチェル デボスド 黒 革-



極美品✨コーチ ショルダーバッグ 2way シエラ サッチェル デボスド 黒 革-



極美品 COACH コーチ ショルダーバッグ ブラック 肩掛け レザー 本革



極美品 COACH コーチ ショルダーバッグ ブラック 肩掛け レザー 本革



2023年最新】コーチ ミニシエラ サッチェルの人気アイテム - メルカリ



極美品 COACH コーチ ショルダーバッグ ブラック 肩掛け レザー 本革



極美品 COACH コーチ ショルダーバッグ ブラック 肩掛け レザー 本革



極美品✨コーチ ショルダーバッグ 2way シエラ サッチェル デボスド 黒 革-



COACH】コーチ レザー マイクロ ミニ シエラ サッチェル 2way ...



極美品 COACH コーチ ショルダーバッグ ブラック 肩掛け レザー 本革



COACH - 極美品 COACH コーチ ショルダーバッグ ブラック 肩掛け ...



コーチ（COACH）ミニ｜シエラ｜サッチェル｜ハンドバッグ｜レザー｜白｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（224978）

○アイテムCOACH コーチ ショルダーバッグ ハンドバッグ トートバッグデボスド シグネチャー エンボス パテントレザークロスボディ 斜め掛け 肩掛け レディースカジュアル フォーマル ビジネス おでかけ通学 通勤 希少 レア 入手困難 人気品○サイズ（cm）タテ24ヨコ33マチ12ハンドル15ショルダー100（調節可能）平置き実寸。着画はお断りいたします。○付属品チャーム 取り外し可能ショルダーストラップ○状態目立った傷や汚れ等はございません。○カラーブラック 黒○素材レザー 革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。45