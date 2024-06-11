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- ダブルスタンダード SOV. ノースリーブトップス 新品タグ付
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商品詳細
ダブルスタンダードクロージング SOV.のノースリーブトップス新品未使用品になります。同じ素材のショートパンツも出品しておりますのでセットアップとしてもご着用いただけます。色 ネイビー素材 トリアセテート 63% ポリエステル 37% レーヨン(刺繍)100%平置きの状態/身幅45.5cm/着丈62.5cm
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