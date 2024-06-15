LeSportsac レスポートサック ショルダーバッグ 101匹わんちゃん ...

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数ある商品の中から拝見いただきありがとうございます(﹡ˆ﹀ˆ﹡)*⭐ご購入前にお問い合わせください⭐コメントお願いしますコメントなしの購入は無理です【商品サイズ】（約）縦25cm×横36cm×マチ13cm【仕様】 メイン開閉部：ファスナー×2 表面：ファスナー付ポケット×3 裏面（内部）：ファスナー付ポケット×1 マチ：ファスナー開閉で調節可 ショルダー長さ調節可（約）60~123cm※注意1、ディスプレイの差異のため、および照明の原因を撮影して、写真と実物は色の違いがあるかもしれません。2、測定寸法が異なっているため、少しの誤差は純粋に正常で、具体的に実物を基準にします。3、生地の裁断工芸の特殊性のため、プリント図案の花の色と実際に受け取った商品は少し異なって、純粋に正常な現象です。※並行輸入品です。折り畳んでの発送になります。※※画像や商品ページ文章の無断転載は禁止です。