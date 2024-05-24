エルメス フールトゥ MM キャンバス トートバッグ

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○アイテムHERMESエルメス フールトゥトートバッグ キャンバス コットンレディース メンズ ユニセックス○カラー赤 レッド ボルドー横幅42.5cm×高さ31cm×マチ10cm○サイズ公式縦→→→約31cm横→→→約42.5cmマチ→→→約10cm○素材コットン キャンバス○状態角スレ若干の色褪せがありますが使用には問題なく中は綺麗な状態です♪♪状態については主観の部分もございますので、画像にてご確認をよろしくお願いいたします。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。【その他注意事項】自宅保管になります、細かいデザインなどは画像をご覧になって下さい。ご理解頂ける方のみ、ご検討の程宜しくお願い致します。★その他色々↓#Othersオススメ◎即購入OKです！◎なるべくコンパクトにして送ります。カラー···レッド ボルドー型名···フールトゥ柄/種類···キャンバス_無地バッグサイズ···MM