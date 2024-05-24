新品タグ付き　オーストリッチ　2wayバッグ　ハンドバッグ　ショルダーバッグ

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商品詳細
新品未使用タグ付きオーストリッチの2wayバッグです。たて 約16cmよこ 約20cmまち 約12cmカラー ブルー系ダブルファスナーです。ショルダー紐は取り外し可能です。一度も使用していない未使用品で大切に保管していたため綺麗な状態です。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。エキゾチック レザー 本革 ダチョウ
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