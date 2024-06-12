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マリーエレーヌドゥタイヤック　リングケース
商品番号 V53625669247
商品名

マリーエレーヌドゥタイヤック　リングケース
ブランド名 マリーエレーヌドゥタイヤック
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マリーエレーヌドゥタイヤックのリングケースになります。▪️カラー　ターコイズブルー▪️付属品　社外品の箱をお付けいたします。全体的には綺麗ですが、一部に擦れができております。目立つものではありませんが、気になる方はご遠慮下さいませ。（写真2枚目の上部）ターコイズブルーにゴールドのロゴがとても綺麗なリングケースです。飾っていても素敵だと思います。マリーエレーヌドゥタイヤックのリングを売却したため出品することにいたしました。
http://narcologia.ru/goods/response512142.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce703755.html
http://narcologia.ru/goods/procurement865233.html
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