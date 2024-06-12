マリーエレーヌドゥタイヤック　リングケース

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マリーエレーヌドゥタイヤックのリングケースになります。▪️カラー ターコイズブルー▪️付属品 社外品の箱をお付けいたします。全体的には綺麗ですが、一部に擦れができております。目立つものではありませんが、気になる方はご遠慮下さいませ。（写真2枚目の上部）ターコイズブルーにゴールドのロゴがとても綺麗なリングケースです。飾っていても素敵だと思います。マリーエレーヌドゥタイヤックのリングを売却したため出品することにいたしました。