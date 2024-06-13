アリスアンドザパイレーツ　小悪魔バッグ

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商品詳細
プロフィール閲覧お願いします。アリスアンドザパイレーツの小悪魔バッグです。お色はピンクゴールド。編み上げの部分をベロアリボンに付け替えてます、元の紐もお付けします。保管の際に羽の先が少し折れてしまってますが時間経過でクセは戻ると思います。ハンドバッグ、ショルダー、リュックに出来る3wayタイプです。未使用をお譲り頂き当方1度使用の美品です。人気のバッグなのでお探しの方如何でしょうか？種類...ハンドバッグアリスアンドザパイレーツ小悪魔バッグロリィタロリータゴシック
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小悪魔 バッグ アリスアンドザパイレーツ aliceandthepirates
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