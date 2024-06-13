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アンドシュエット　トートバッグ(ピンク)
商品番号 K73678952421
商品名

アンドシュエット　トートバッグ(ピンク)
ブランド名 アンドシュエット
特別価格 税込 2,918 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンドシュエットのトートバッグになります。一目惚れして購入しましたが使用する機会がなくずっとクローゼットで保管しておりました。トートバッグ種類...トートバッグカラー…ピンク(個人的な主観にはなりますがショッキングピンクのような濃いピンクではなくピンクベージュのような淡いカラーになります。)柄・デザイン...無地開閉…ファスナー(真ん中のみ)左右にボタン付きポケット(？)有商品発送の際は折り畳んで発送させて頂きますので商品が到着しましたら早めに開封をお願い致します。#samanthathavasa#サマンサタバサ#＆chouette#アンドシュエット#トートバッグ2023.10.9
http://narcologia.ru/goods/appendectomy214253.html
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