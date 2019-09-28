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ディーゼルDIESELハンド/ショルダー2wayバッグ　羊革／合皮
商品番号 U45626586141
商品名

ディーゼルDIESELハンド/ショルダー2wayバッグ　羊革／合皮
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 4,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···その他レザー(本革)　　　羊革70%／合皮ポリウレタン30%カラー···ブラック種類···ハンド／ショルダー2wayバッグサイズ横　　　20.5cm直径　　11cmの円柱形ショルダー長さ　　120cm最大ストラップ、ありません型番X07577CODP2809ARTH1889COL仕様メインファスナー開閉内側にオープンポケットロゴ上にファスナー開閉ポケットショルダーベルト脱着可能状態使用に伴う、僅か擦れなどありかと思います、擦れ、汚れ、色褪せなど目立つダメージありません、状態の良い、ディーゼルDIESEL2wayバッグです、写真にてご確認ください中古品です、ご理解の上ご購入下さい
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