ディーゼルDIESELハンド/ショルダー2wayバッグ　羊革／合皮

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商品詳細
素材···その他レザー(本革) 羊革70%／合皮ポリウレタン30%カラー···ブラック種類···ハンド／ショルダー2wayバッグサイズ横 20.5cm直径 11cmの円柱形ショルダー長さ 120cm最大ストラップ、ありません型番X07577CODP2809ARTH1889COL仕様メインファスナー開閉内側にオープンポケットロゴ上にファスナー開閉ポケットショルダーベルト脱着可能状態使用に伴う、僅か擦れなどありかと思います、擦れ、汚れ、色褪せなど目立つダメージありません、状態の良い、ディーゼルDIESEL2wayバッグです、写真にてご確認ください中古品です、ご理解の上ご購入下さい
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