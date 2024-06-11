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COACH ショルダーバッグ
商品番号 M16581121775
商品名

COACH ショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5年ほど前に4万円ほどで購入したCOACHのショルダーバッグです。ここ何年かは全く使っておらず、クローゼットに保管しておりました。底面に少し傷がありますが、他は汚れもあまりなく綺麗な状態です。デザインも可愛いので、ぜひ他の方に使っていただけるのであればお譲りしたいと思い出品いたしました。※自宅保管にご理解ください。#COACH#コーチ#COACHバッグ#バッグ#ショルダーバッグ#コーチバッグ#COACHショルダーバッグ#コーチショルダーバッグ
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