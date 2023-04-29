マークバイマークジェイコブス　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　グレージュ系

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No.K0095-4090◼️商品について・ブランド名：MARCBYMARCJACOBS・商品名：ショルダーバッグ ハンドバッグ バック 2WAYバッグ・色 ：グレージュ系・サイズ：約縦32cm 横33cm 幅11cm ・内側ファスナー付きポケット：1箇所・内側フリーポケット：2箇所・付属品：ショルダー、収納袋◼️状態について少々金具のメッキ剥げはございますが、内側外側ともに大きく目立つようなキズや汚れはなく、まだまだ快適にお使いいただける綺麗なバッグです。これからの季節にぴったりなお色で、使いやすい大きさなのでおすすめです✨自宅保管であることをご理解ください。完璧な商品を求められる方は、ご遠慮なさってください。ペットは飼っておらず、喫煙者もおりません。