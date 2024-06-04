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FREAK'S STORE × GREGORY 別注 ショルダーバッグ
商品番号 M49969888701
商品名

FREAK'S STORE × GREGORY 別注 ショルダーバッグ
ブランド名 フリークスストア
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GREGORY×FREAK'SSTORE別注TOASTYQUILT別注トースティーキルトショルダーバッグZOZOにて購入後、数回のみ使用。大切にしておりましたので特に汚れや傷はなく美品です。とても可愛く気に入っておりましたが、新しいバッグを購入しましたのでお譲りいたします。幅23cm高さ21cmマチ6cm重さ180g素材···ナイロンカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/housekeeper702609.html
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